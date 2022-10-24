Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Mesut Bakkal, “Denizlispor benim yuvam, burada olup olmamak bunu değiştirmez" dedi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayıran Teknik Direktör Mesut Bakkal, “Denizlispor benim yuvam, burada olup olmamak bunu değiştirmez" dedi.

A. Denizlispor ile Teknik Direktör Mesut Bakkal karşılıklı anlaşılarak yoları ayırdı. Kararın açıklanmasının ardından yazılı bir açıklama yapan Bakkal, “Genç yaşta futbolcu olarak kapısından içeri girdiğim, hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk sevinçleri yaşadığım, her zaman yuvam olarak gördüğüm ve bana ihtiyaç duyulduğunda şartsız, koşulsuz hizmet etmeyi üzerimde bir görev olarak gördüğüm Denizlispor Kulübünden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Geçen sezon yönetim, teknik heyet, futbolcu, kulüp çalışanları ve taraftarlarımızla birlikte büyük bir başarıya imza attık. Bu sezon transfer yasağı başta olmak üzere, yaşanan sakatlıklar ve şanssızlıklar sebebiyle istediğimiz başarıyı elde edemedik” dedi.

“Başkanımızla görüşerek bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk”

Şimdiye kadar kendisine veren herkese teşekkürlerini sunan Bakkal, “Bugüne kadar kulübümüzün menfaatleri neyi gerektiriyorsa hep o doğrultuda kararlar aldım. Geldiğimiz noktada, Başkanımızla görüşerek bir değişikliğe ihtiyaç olduğu konusunda hemfikir olduk. Karşılıklı anlaşarak ve helalleşerek yollarımızı ayırma kararı aldık. Denizlispor benim yuvam, burada olup olmamak bunu değiştirmez. Bugüne kadar bana büyük destek veren başkanımıza, yönetim kuruluna, futbolculara, çalışanlara, basın mensuplarına ve vefakar Denizlispor taraftarlarına teşekkür ederim. Bugünlerin geride kalacağına olan inancımı tekrar ediyor, Denizlispor’umuza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.