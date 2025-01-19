Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, deplasmanda 3-2 kazandıkları Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından, “Bence çalıştığımızın, emeğimizin karşılığını alan bir takım var” dedi.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda karşılaştığı Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Haftalardır iyi oynuyoruz. Hem koşu mesafesi olarak hem dayanıklılık olarak çok iyi oynadığımız maçlar var. Bir çıkışımız vardı. Bugün belki de o seviyeye yakın pek fazla bir şey görülmedi ama özellikle maçın başında 5’li başladık, 3’lü savunma yaptık. Uzun topların geleceğini biliyorduk. 4’lüye dönünce biraz daha rahatladık. Devrede öne çıkmamız gerektiğini söyledik. Sadece uzun topları vardı rakibin. Bununla iyi savaştı çocuklar. Başta biraz sorun oldu ama sonra iyi savaştılar. Birinci devre pozisyon verdik. İkinci devre daha dengeli oynadık. Son dakika kaçırdıkları penaltı var. Keçiören hakikaten iyi bir takım. Futbolcuları tebrik ediyorum. Ellerinden gelen mücadeleyi yaptılar. Biraz daha cesaretli olabilseydik daha iyi maç çıkartabilirdik ama geldiğimiz noktada galibiyet çok önemli. Benim için takımın getirisi önemliydi. Son dakika biraz şansımız vardı penaltıyı kaçırdılar. Galibiyete dönüştü. Bence çalıştığımızın, emeğimizin karşılığını alan bir takım var. Diğer maçlara göre daha vasat oynasak bile. Tebrik ediyorum oyuncuları. İş daha da farklılaştı artık” diye konuştu.