Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Pendikspor maçının ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, “İstek, hırs ve mücadeleye, böyle bir sonuç olmadı” dedi.

Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Pendikspor maçının ardından kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, “İstek, hırs ve mücadeleye, böyle bir sonuç olmadı” dedi.

Spor Toto 1. Lig’de A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Pendikspor’a 1-0 yenildi. Maçın ardından Denizlispor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçtaki hırsla mücadele edeceklerini belirten Bakkal, “Ortaya koyduğumuz mücadeleye ve direncimize üzülüyorum. Tamam belki top onlarda gibi gözüktü ama oyunun şeklinin bu şekilde olacağını biliyorduk. Gelen bir top, saçma sapan bir gol. Üzgünüz, çocukların bu mücadelesine bu sonuç yakışmadı. Gol pozisyonumuz ve kaçırdığımız anlar var. Baskılı gözükseler de daha net pozisyon bizde. Bu mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Böyle bir maçı bu şekilde kaybetmek üzücü, İstek, hırs ve mücadeleye, böyle bir sonuç olmadı. Taraftara teşekkür ediyorum, bu mücadeleye devam edeceğiz” diye konuştu.