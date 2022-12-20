Arjantin’in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi’nin kupa ile paylaştığı fotoğraf, Instagram’da beğenilme rekoru kırdı.

Arjantin’in 36 yıl sonra FIFA Dünya Kupası’nı kazanmasında başrolü oynayan Lionel Messi’nin kupa ile paylaştığı fotoğraf, Instagram’da beğenilme rekoru kırdı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Arjantin şampiyon olarak 36 yıllık hasreti sonlandırdı. Kupada üst üste rekorlar kırarak efsane oyuncuları geride bırakan Lionel Messi, turnuvanın ardından farklı kulvarlarda da başarılara imza atmaya devam ediyor.

Messi’nin Instagram hesabından kupayı kaldırdığı fotoğraf, 61,29 milyon kişi tarafından beğenilerek sosyal paylaşım sitesinde yeni rekorun sahibi oldu.

Instagram’ın önceki en çok popüler paylaşımı, 56,1 milyon beğeniyle "yumurta" fotoğrafı olmuştu.