Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) Olağan 51. Genel Kurul toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) 65 yıllık tarihinde ilk defa bir Cumhurbaşkanı katılımıyla gerçekleşen Olağan 51. Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifiyle İstanbul’da yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MESS üyeleri, kamu ve özel sektörden misafirlerin katıldığı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İşçi olmadan işveren olmaz. İşveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan hiçbiri olmaz” yaklaşımıyla hareket eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın diğer sendikalarımıza da örnek teşkil etmesini temenni ediyorum. 65 yıllık tarihi ile Türkiye’nin en büyük ve en köklü işveren sendikası olan MESS’i bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un sendika aracılığıyla metal sanayicilerine önemli hizmetleri olduğunu ifade ederek Akkol'u ve yönetimini tebrik etti. Erdoğan, "Son 22 yılda millî gelirimizin 236 milyar dolardan 1,1 trilyon doları aşmasında, ekonomimizin her yıl ortalama yüzde 5,5 oranında büyümesinde, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olmamızda, iş gücü sayısındaki artışa rağmen istihdamımızın 33 milyon sınırına yaklaşmasında, ihracatımızın 36 milyar dolardan 261 milyar dolara yükselmesinde, hâsılı Türkiye ekonomisinin son 22 yılda her alanda gerçekleştirdiği atılımlarda sizlerin katkısı asla yadsınamaz" diye konuştu.

"TASARRUF BİLİNCİNİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi programının asla tek ayaklı olmadığını ifade ederek, sadece enflasyon odaklı, mali sıkılaştırma odaklı bir anlayışla hareket etmediklerini, para, maliye ve gelirler politikasını tam bir eşgüdüm içinde yürüttüklerini söyledi. "Mali disiplinden asla taviz vermiyoruz" diyen Erdoğan, "Deprem harcamaları dışındaki tüm harcamalarda tasarruf bilincini ön planda tutuyoruz. Artık sırada yapısal reformlarda mesafe katetmek var" diye konuştu.

“ÇALIŞMA HAYATINDA BEN DEĞİL BİZ ANLAYIŞI”

Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada, MESS olarak ülkemizin ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiren 270 üyemiz ve ekosistemimizle 1 milyon kişiye istihdam sağladıklarına dikkati çekti.

"Çalışma hayatına ‘Ben değil, biz’ anlayışıyla yaklaşıyor, yapıcı diyaloğa olan inancımızı her fırsatta dile getiriyoruz" diyen Akkol, "Zorlu zamanlarda işçimize, emekçimize sahip çıktık. Her biri alanında lider üyelerimiz ve 65 yıllık tarihimizden aldığımız güç ile çalışma hayatında iş barışı ve sürdürülebilir küresel rekabet için mücadele etmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Yeni nesil sendikacılık” anlayışı ile MESS üyelerinin rekabetçiliğini artıracak projelere son sürat devam ettiklerini belirten Akkol, “Sadece üyelerimizin değil, sanayimizin ve ülkemizin geleceğini inşa edecek projelere imza atmaya gayret ediyoruz. Zorlu zamanlardan hep birlikte çalışarak çıkacağımıza inanıyoruz. Bu amaçla faaliyetlerimizi sürdürüyor, farklılaştırıyor, diğer kurumlara örnek olacak projelere imza atmaya çalışıyoruz. Hem toplu iş sözleşmesi imzalayan hem de üyelerinin faydası için 300 üzerinde şirketin yararlandığı ortak satın alma platformunu kuran bir işveren sendikasıyız. MESS olarak 250 bin çalışanın yararlandığı Türkiye’nin en büyük çalışan avantaj programını hayata geçirirken 50 bin mesleki ve teknik eğitim alan öğrenciye de burs desteği sağladık. Ülkemizin ve dünyanın karşı karşıya kaldığı pandemi, deprem, sel ve yangın gibi felaketlerde milletimizin yanında olduk.” diye konuştu.

Akkol, konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a el işlemesi Türk bayrağı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra sendikanın bursiyerleri ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde görev alan arama-kurtarma ekipleriyle aile fotoğrafı çektirdi.