Denizli’de kocası tarafından defalarca bıçaklanarak 3 çocuğunun yanında öldürülen hemşire Hülya Tortop için Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Kendisini terk ettikten sonra tekrar barıştığı eşini acımasızca öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli’de kocası tarafından defalarca bıçaklanarak 3 çocuğunun yanında öldürülen hemşire Hülya Tortop için Devlet Hastanesinde tören düzenlendi. Kendisini terk ettikten sonra tekrar barıştığı eşini acımasızca öldüren koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesinde meydana gelen olayda; gece saatlerine bir apartmanın 4’üncü katında Murat Tortop, tartıştığı eşi Hülya Tortop’u (35) 3 çocuğunun yanında defalarca bıçakladı. Cani kocanın ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler annenin hayatını kaybettiğini belirlerken, kendini ihbar eden katil ise gözaltına alındı.

Hemşire olduğu öğrenilen Hülya Tortop için görev yaptığı Denizli Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi. Hastane yöneticileri, aile üyeleri ve çok sayıda sağlık çalışanının katıldığı törende Tortop’un meslektaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Konuşma yapan Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Erkaleli; “Bugün değerli çalışma arkadaşımız hemşire Hülya Tortop’u bir kadın cinayeti nedeniyle kaybetmiş olmanın üzüntüsü içeresindeyiz. Ebediyete uğurladığımız arkadaşımıza Allah’tan rahmet geride kalan ailesine, sevenlerine, sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi. Yapılan konuşmanın ardından hemşire Hülya Tortop dualar ve gözyaşları eşliğinde memleketi Kırıkkale’ye gönderildi.

Katil zanlısı Murat Tortop emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi. Tortop, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan; katil koca ve hemşirenin geçtiğimiz aylarda aralarında tartışma olduğu, evlerini ayırdıktan sonra ise tekrar barıştıkları ve koca Tortop’un ise 23 yıl önce babası ve 11 yıl önce abisinin intihar ettiği, bundan dolayı psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.