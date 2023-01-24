Mersin’de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan doktorun, yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, öldürülen doktor Ahmet Dikmen’in yakınları ve avukatlar katıldı. Sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulan sanık Hasan Ç. ise duruşmada yer almadı.

Müşteki avukatı, sanığın kendisini cezai ehliyeti yokmuş gibi gösterip suçtan kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, Hasan Ç’nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesi için duruşmayı 21 Mart’a erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktor Hasan Ç., meslektaşı Ahmet Dikmen’i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.