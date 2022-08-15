Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan doktorun, yargılanmasına devam edildi.

Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan doktorun, yargılanmasına devam edildi. Korona virüse yakalandığından dolayı sanık duruşmaya katılamazken, mahkeme heyeti sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun gelmesi için duruşmayı erteledi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, korona virüse yakalandığından dolayı sanık Hasan Ç katılamazken, taraf avukatları ile öldürülen doktor Ahmet Dikmen'in ailesi katıldı. Mahkemede konuşan ağabey Durmuş Dikmen, sanıktan şikayetçi olduğunu ve hak ettiği cezayı almasını istedi.

Kardeş Adnan Dikmen ise sağının telefonunun verilerinin kurtarılmasını, daha önce yaptığı bütün konuşmaların ve kayıtlarının incelenmesini isteyerek, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık avukatı Asena Azgin, sanığın daha önce alınmış şizofreni raporu olduğunu, tutuklu bulunmasının onu daha hasta edeceğini belirterek, tahliye edilip, tedavi altına alınmasını talep etti.

Ahmet Dikmen'in avukat Erşan Sarı ise sanığın bir önceki mahkemede dinlendiğini belirterek, "Sanık gayet sağlıklı bir şekilde sorulan bütün sorulara cevap vermiştir. Madem bu şahıs şizofrenidir, neden 10 yıldır doktorluk yaptırılmıştır. Sanığın sağlıklı biri olduğu açıktır ve ortadır. Şimdi akıl sağlığı yerinde değil denilerek suçtan kurtulmaya çalışılıyor. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyoruz" diye konuştu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığıyla ilgili raporun gelmesine, tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Olayın geçmişi

Mersin'n merkez Mezitli ilçesinde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktor Hasan Ç, meslektaşı Ahmet Dikmen'i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.