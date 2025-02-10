DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen sınavda başarılı olanlar motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazandı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın TOBB MEYBEM iş birliğiyle sürdürmekte olduğu MYK Yeterlilik Sınavlarında, isteklilerin başvuruları sonucunda Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu MYK Mesleki Yeterlilik sınavı gerçekleştirildi. Eğitim ve sınav olarak iki aşamadan oluşan Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu MYK Mesleki Yeterlilik sınavına katılan isteklilerden başarılı olanlar Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya hak kazandı. Birçok sektör ve branşta eğitim ve sınavlara TOBB MEYBEM iş birliğiyle devam eden Düzce TSO’da, 2025 yılı içerisinde üyelerin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulacak alanlarda eğitim ve belgelendirme hizmetleri verilmeye devam edilmektedir.