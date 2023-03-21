İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde il genelinde düzenlenen mesleki yarışmalar sona ererken dereceye giren öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü makamında ağırlanarak düzenlenen törende ödüllerine kavuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve imam hatip ortaokullarını kapsayan yarışmalarda öğrenciler, geçtiğimiz günlerde ezanı ve Kuran-ı Kerim’i güzel okumada yarıştı. Yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’i ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, makamında ağırladığı öğrencilerle sohbet ederek yarışmalarda göstermiş olduğu performanslardan dolayı öğrencileri tebrik etti. Genç Bilaller Ezan Okuma, Genç Muhafızlar Hafızlık, Genç Sadâ ve Genç Nidâ Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler vererek başarılar diledi.