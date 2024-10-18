Girişimcilik alanında öğrencilerin kendi yetkinliklerinin farkına vararak uygulamaya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamayı amaçlayan olan ’Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Girişimcileri Projesi’ tamamlandı.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Girişimcileri Projesi etkinlikleri 14-18 Ekim tarihleri arasında TEKNOPARK’ta gerçekleşti. Girişimcilik alanında öğrencilerin kendi yetkinliklerinin farkına vararak uygulamaya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamayı ve bir iş fikrini uygulamaya geçirme ve iş planı hazırlama konusunda çözüm üretmeyi sağlayabilme farkındalığının kazandırılmasını amaçlayan ve bu doğrultusunda öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin artırılması hedeflendiği proje tamamlandı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden(OMÜ) Prof. Dr. Mevlüt Gürbüz ve Samsun Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Hilal Tuğçe Lapçın tarafından, Triz-inovasyon, iş fikri geliştirme, iş planı tasarlama, fikri ve sınai hizmetler, kanvas iş modeli, kurumsal iletişim ve finansal yönetim konularında öğrencilere uygulamalı girişimcilik eğitimi verildi.

Samsun’un mesleki ve teknik eğitimde 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören 30 kişilik proje grubuna ayrıca; Eskişehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ferhan Şengür, Osmangazi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Nazire Burçin Hamutoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Doç. Dr. Belgin Bal İncebacak, Doç. Dr. Halil Mutuk, Sinop Üniversitesi’nden Salih Dağlı, TEKNOPARK’tan Sinan Tosun, Sena Beşpınar ve Büyükşehir Belediyesi’nden Gülsüm Ayan, ayrıca Sudi Demirtürk tarafından farklı konularda bilgi aktarıldı.

Projenin sonunda İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, "Mesleki ve Teknik Eğitimde Türkiye Yüzyılı Girişimcileri Projesi”nde görevli eğitmen ve öğrencilere katılım ve teşekkür belgelerini takdim etti. Öğrencilerin geleceğini olumlu yönde şekillendirecek, onlara yol gösterecek tüm projelerin kıymetli olduğunu belirten Ağar, projeye destek veren tüm kurum ve öğretmenlere teşekkür etti.