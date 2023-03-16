Denizli’de METEK projesi çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim okullarının kalitesinin izlenmesi hedefiyle öz değerlendirme eğitimi yapıldı.

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi (METEK) çerçevesinde Denizli’deki mesleki ve teknik eğitim okullarının kalitesinin izlenmesi amacıyla öz değerlendirme eğitimi yapıldı. Denizli’de üç gün süre ile gerçekleştirilen eğitimlere Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mahmut Gürhan, MEB Uzmanları Fulya Sürmen ve Çağdaş Kunt, Denizli’deki 6 pilot okuldan; okul kalite koordinatörleri, kalite süreçlerinden sorumlu okul yöneticileri ve kalite süreçlerinde aktif rol alacak öğretmenlerden oluşan 30 kişi ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinden bir AR-GE personeli katıldı. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanı ile desteklenen ve Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Operasyon Faydalanıcısı olduğu METEK projesi, aralarında Denizli’nin de olduğu 25 pilot ilde uygulanıyor.

"Sektörle iç içe olan bir eğitim modelidir"

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici yaptığı konuşmasında, “3308 Sayılı Kanun’da yapılan değişikliklerle Bakanlığımızca mesleki eğitimi tekrar yorumlayarak, yeni bir bakış açısı ile öğrenci sayısının artırılması, fiziki alanlarının yenilenmesi ve niteliğinin artırılması adına büyük yenilikler yapıldı. Yeni bakış açısı ve konsepte öğretmenlerimizin mesleki kabiliyetlerinin artırılması adına da eğitimler ve seminerler düzenleniyor. Mesleki eğitimin yelpazesi 360 derecedir. Sektörle iç içe olan bir eğitim modelidir. İlimizde de sektörün ihtiyaç duyduğu noktalarda kalifiye elemanlar meslek liselerimizde yetişiyor. Sektörün ihtiyaç duyduğu beşeri sermayenin sağlanması adına ilimizin mesleki eğitim öğrencilerini en üst donanımda yetiştirmeliyiz. Ülkemizin ekonomisine ve geleceğine yapılan en büyük yatırım mesleki eğitimden mezun olan öğrencilerimizdir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmasının ardından MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Proje Uzmanları Fulya Sürmen ve Çağdaş Kunt; öz değerlendirme eğitimi konularında sunumlar yaptı. Eğitimlerde proje faaliyetleri gereği yenilenen öz değerlendirme araçlarına ve süreçlerine dair detaylı bilgilendirmeler yapıldı. METEK III Operasyonu’nun hedefi; mesleki ve teknik eğitimdeki kalitenin öğretmen ve idarecilerin eğitimi, öğrenim ortamlarının iyileştirilmesi, öğrenciler için mesleki ve teknik eğitimin cazip bir seçenek haline getirilmesi yer aldı. Aynı zamanda proje sayesinde Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerini kurarak okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki iş birliğinin artırılması yoluyla bilgi, beceri ve yetkinliklerin uyumlu olarak geliştirerek iyileştirilmesi olarak açıklandı.