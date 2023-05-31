Bingöl’ün Genç ilçesinde bulunan Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından yapılan ve tasarlanan ürünler yıl sonu sergisinde beğeniye sunuldu.

Genç ilçesinde bulunan Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yapılan giyimden elektroniğe, akıllı ev otomasyonundan bilgisayar programlamasına kadar bir çok ürün yıl sonu sergisinde katılımcıların beğenisine sunuldu. İlçe Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu tarafından açılan sergide çocuk ve yetişkin giyimi, park sensörü, akıllı ev otomasyonu, bilgisayar programlaması, bellek ekran kartı, fan soğutucu, hard disk, bios pili, CD room, klavye, mause gibi bir çok ürün sergilendi. Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu tek tek stantları gezerek öğrencilerin yaptıkları ürünler hakkında bilgiler aldı. Kaymakam Kaptanoğlu, ’’Muhteşem teknoloji çalışmalarını gördüm. Bu kısıtlı imkanlarla bunları başarmaları gerçekten muhteşem. Öğrencilerim ile gurur duyuyorum” dedi.