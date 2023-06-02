AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "Görüldüğü gibi pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerimiz kendi branşlarında, sporda, sanatta ve pek çok üretim alanında, teknolojide Kütahya’daki Mesleki Teknik Liseleri neler üretiyor? Bunu halkımız görmeli" dedi.

Önsay, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zafer Meydanı’nda düzenlenen Mesleki Teknik Eğitim Fuarı’nı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası İHA’ya konuşan Başkan Önsay, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Teknik Liselerinin tanıtım stantlarındayız. Daha önce bu tür faaliyetler Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bahçesinde yapılıyordu. Zafer Meydanında yapılıyor olması çok güzel. Çünkü halkımızla iç içe olması, halkımızın Kütahya’da 13 Meslek Lisesi olduğunu ve okullarda bu tür işlerin yapıldığını, öğrencilerimizin ürettiği, uğraştığı şeyleri görüyor olmak çok önemli. Çünkü hakikaten gençler üzerinde oldukça kötü bir algı oluşturuyor. Bunu bilhassa seçim döneminde gördük işte Z kuşağı şeklinde. Bunların hiçbir işe yaramayan, hiçbir şeyle ilgilenmeyen birtakım insanlar olduğuyla ilgili hakikaten yanlış bir algı var. Görüldüğü gibi pırıl pırıl gençlerimiz var. Bu gençlerimiz kendi branşlarında, sporda, sanatta ve pek çok üretim alanında, teknolojide Kütahya’daki Mesleki Teknik Liseleri neler üretiyor? Bunu halkımız görmeli. Çünkü bu şu açıdan önemli. Hepimizin geleceğe dair umutlarının artması, bu ülkenin başarabilecekleri noktasında kendimize güvenin artması çok önemli. Bu nedenle ben bu tür faaliyetlerin çok önemli olduğuna inanıyorum ve tüm Kütahyalıların gençlerin bu Meslek Liselerinde neler ürettiğini, nelerle uğraştığını görmeleri açısından burayı mutlaka ziyaret etmelerini istiyorum. Bizim önce kendimizi tanımamız lazım. Ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? Durumumuz nedir? Gençlerimiz ne durumdadır? Neyle uğraşıyor? Bunları görmeliyiz. Burada çok önemli yapılmış çalışmalar gördük. Gerek Milli Eğitim Müdürümüze, gerek Meslek Lisesi Müdürlerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.