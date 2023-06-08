Okul temelli mesleki gelişim eğitimleri çerçevesinde gönüllü öğretmenlere yönelik ’Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri’ ile ’Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları’ başlıklı seminerler veriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tertip ettiği seminerlerde Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mesut Öztürk ve Dr. Tunahan Filiz iki farklı seminerde öğretmenlerle bir araya geldiler. Bilimsel Araştırma Yöntem ve Tekniklerine yönelik seminerde Doç. Dr. Mesut Öztürk, bu alandaki bilgi ve tecrübelerini aktarırken Dr. Tunahan Filiz de Proje Hazırlama Yöntem ve Uygulamaları seminerinde bilgiler verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Bayburt Fen Lisesi ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim laboratuvarlarında gerçekleşen eğitimleri ziyaret etti. Güney, ziyaretinde katkılarından dolayı öğretim üyelerine ve katılımcı öğretmenlere teşekkür ederek verimli bir seminer süreci geçirmelerini temenni etti.