Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Mesleki Eğitim Birimi’nden sorumlu idareciler, Eskişehir Sanayi Odası’nı (ESO) ziyaret etti.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ile gerçekleştirilen görüşmede, ’Sektör İçin Sektöre Entegre Okullar Modeli ve İkili Mesleki Eğitim Merkezi Programı’ çerçevesinde iş birliği çalışmaları ele alındı. Meslek lisesi öğrencilerinin sektörde doğrudan pratik eğitim alması, iş dünyası ile daha güçlü bağlar kurması ve ezuniyet sonrası istihdam imkanlarının artırılması gibi konular değerlendirildi. Görüşmede, sanayi kuruluşlarının sürece katkıları ve eğitim programlarının sektörün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sanayi ile eğitim kurumları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.