Sungurlu Mesleki Eğitim Merkezi’nde 2022-2023 eğitim öğretim yılı son mezuniyet töreni yapıldı.

Mesleki Eğitim Merkezi Bahçesi’nde yapılan mezuniyet törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürü Nazım Gürgil, Oda başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende yapılan konuşmaların ardından diploma törenine geçildi. Mesleki Eğitim Merkezi’nden mezun olan öğrenciler, diplomalarını protokol üyelerinin elinden aldı.