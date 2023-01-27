Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitim merkezleri programı dahilinde uygulamaya konulan Ustalık Telafi Eğitim Programı çerçevesinde; Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile özel sektör temsilcileri arasında "Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Eğitim Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mesleki eğitim merkezleri programı dahilinde uygulamaya konulan Ustalık Telafi Eğitim Programı çerçevesinde; Denizli İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile özel sektör temsilcileri arasında "Mesleki Eğitim Merkezi Ustalık Telafi Eğitim Programı İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünde gerçekleşen protokol imza törenine İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Şube Müdürü Mahmut Gürhan ve özel sektör temsilcileri katıldı. İmzalanan protokol ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesindeki alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmasının ardından 21 işletme ile protokoller karşılıklı olarak imzalandı.

“Protokole katılarak mesleki eğitime katkı veren işletmelerimize teşekkür ediyorum”

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, protokol imza töreninde yaptığı konuşmasında, “Bu programlardan hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabilmektedir. Program süresi en fazla 27 hafta olup, eğitimin tamamı işletmelerde yapılmakta, eğitim süresince öğrencilerin sigorta primleri ile işletmelere asgari ücretin % 50’si kadar Devlet katkısı ödemesi yapılmaktadır. Kursiyerler eğitimlerini tamamladıkları tarih itibari ile açılacak ilk ustalık beceri sınavına alınarak başarılı olanlara alanıyla ilgili Ustalık Belgesi ve talep etmeleri halinde Meslek Lisesi Diploması düzenlenecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze müracaat eden sigortalı çalışan sayısı 100 üzerinde olan 21 işletme ile Müdürlüğümüz arasında bugün imzaladığımız ’Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolleri’ ile bu işletmelerde Ustalık Telafi programı başlatılmış oldu. Protokole katılarak mesleki eğitime katkı veren işletmelerimize teşekkür ediyorum” dedi.