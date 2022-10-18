Etkinlik sonunda Ahi pilavı ve böreğinin yanında ustalık programı öğrencileri tarafından üretilen çikolatalar ikram edildi.

Göğebakan beşinci kez seçildi

Göğebakan beşinci kez seçildi

Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, Okul Müdürü Fatih Dereli, 1. OSB Bölge Müdürü İhsan Ateş, işletme temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, Ahi teşkilatının Türk-İslam Medeniyeti, Selçuklu ve Osmanlı devletlerindeki öneminden bahsedildi. Programda ayrıca Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinin yılın ustası seçtiği Şeyda Sönmez Ebren’e Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu tarafından plaket verildi.

Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki Eğitim Merkezi’nde Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla program düzenlendi.

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