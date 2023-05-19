Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi arasında yapılan pilot uygulama çerçevesindeki öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimler ara vermeden devam ediyor. Çocuklara yönelik eğitimlerin yanı sıra, ülkenin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek için çırak, kalfa ve ustaların eğitimlerini üstlenmek misyonuyla kurulmuş olan Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Adapazarı SGM’de farklı kulüplerde eğitim alıyor.

Kış dönemi boyunca eğitim alan Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını düzenledikleri etkinlikle kutladı. SGM konferans salonunda gerçekleşen programa Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanı Murat Topuz, ve kurum müdürleri, Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Necmi Gökyokuş, Müdür Yardımcıları, öğretmenleri ve farklı okuldan gelen ilkokul öğrencileri katıldı.

Şiir okunmasıyla başlayan 19 Mayıs programı, drama performansı, izleyenlerin beğenisine sunuldu. Program sonunda Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet Daire Başkanı Murat Topuz, Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Necmi Gökyokuş öğrencilere katılım belgesi taktim etti.