Sanayiciler ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü imzalandı.

Sanayiciler ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Mesleki Eğitim İşbirliği protokolü imzalandı.

Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesindeki alanlarda mesleki eğitim ve istihdam süreçlerini hayata geçirmek amacıyla hazırlanan protokol, fabrika temsilcileri ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalandı. Protokolye, ihtiyaç duyulan eğitim programlarının taraflarca belirlenmesi ve gerekli planlamaların yapılması, eğitimler için işbirliği yapılacak okulların belirlenmesi, okullardaki atölye/laboratuvarlarının desteklenmesi, eğitimlere ilişkin temizlik malzeme desteğinin sağlanması, eğitim alacak öğrencilerin belirlenmesi, eğitim programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin istihdamlarının desteklenmesi amaçlanıyor.