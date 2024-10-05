DÜZCE (İHA) – Düzce’de Yapı Sanatları Esnaf Odası tarafından yapılan Mesleki Yeterlilik Sınavı’nı başarı ile geçenlere belgelerini Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bazı mesleklerde zorunlu olarak tutulan Mesleki Yeterlilik Belgesi alınması ile ilgili olarak Düzce Yapı Sanatları Esnaf Odası’nda da çalışma yapıldı. Bu çerçevede belgeyi almak için çalışmalara katılan Düzceliler arasında sınav yapıldı. Yapılan sınav sonucunda onlarca kişi belgeyi almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, yapı sanatları esnaf odasında yapılan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olanlara belgelerini tek tek takdim ederek, iş hayatlarında başarılar diledi.

Başkan Özlü açıklamasında, “Yapı Sanatları Esnaf Odası Başkanı Bülent Keser’in daveti üzerine Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan hemşehrilerimizin sertifikalarını verdik. Düzce’mizi inşa ve ihya ederken en büyük destekçilerimizden olan esnaf kardeşlerimize hayırlı işler, bereketli kazançlar diliyorum” şeklinde konuştu.