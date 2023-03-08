Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” çerçevesinde deprem bölgesine gönderilmek seyyar mobil tuvaletler yapıldı.

Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” çerçevesinde deprem bölgesine gönderilmek seyyar mobil tuvaletler yapıldı.

Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay ve Müdür Yardımcısı Sema Aydoğdu’nun başlattığı “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” çerçevesinde hayırsever vatandaşlardan malzeme desteği alındı. Lisenin atölye öğretmenleri ve öğrenciler tarafından 3 kabinli seyyar tuvalet üretimi yapıldı. Seyyar tuvaletin yanı sıra güneş enerjili duş üretmek için de çalışma başlatıldı.

Okulu ziyaret ederek atölyelerde incelemelerde bulunan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Kaymakam Ertürkmen, “Hasan Çakın Kız Melek Lisemizde maske üretimi gerçekleştirdik. Orada da kadın öğretmenlerimiz öncülük etmişlerdi. Bugün de çok değerli 2 kadın idarecilerimiz öncülük yaptılar. Her sıkıntıda olduğu gibi kadınlar bu sıkıntıları karşılıyorlar, bu işin sıkıntısını çekiyorlar. Meslek lisesi olarak deprem bölgesi için tasarladığınız bu çalışmadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. İyi bir iş göreceğine inanıyorum. Siparişler alırız, çalışmalar bu yönde devam eder diye düşünüyorum. Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunu düşünerek afet bölgesine yapmış olduğunuz çalışma gerçekten takdire şayan. Bu yarayı hep beraber saracağız. Ama öncelikle her çalışmada olduğu gibi gerek yardım toplama çalışmalarında gerek yardımların zamanında ilgili yerlere ulaşmasında kadınlarımız Bafra’da öncülük yaptılar. Bafralı, Samsunlu kadınlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Deprem bölgesi için duş yapmayı düşündüklerini söyleyen okul öğretmenlerine Kaymakam Ertürkmen, “Havalar ısınıyor, o bölge için güneş enerji sistemli duşlar yapılabilir. Onu da değerlendirirseniz hayırseverleri okula yönlendirelim. Hem okulumuza maddi destek sağlarlar hem de çocuklarımız eğitimine, emeğine bir katkı sağlarlar. Onlar da kendi hikayelerini oluştururlar” dedi.

Kaymakam Ertürkmen’e İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da eşlik etti.