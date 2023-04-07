Samsun Bafra ilçesinde meslek lisesi öğrencilerinin depremzedeler için yaptığı seyyar duş, bölgeye gönderilmek üzere yetkililere teslim edildi.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” çerçevesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere seyyar mobil duş yaptı. Okulun Teknik Müdür Yardımcısı Emine Kadıoğlu Uluçay ve Müdür Yardımcısı Sema Aydoğdu’nun başlattığı “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor Projesi” çerçevesinde hayırsever vatandaşlardan alınan destek ile seyyar tuvalet üretiminden sonra lisenin atölye öğretmenleri ve öğrenciler tarafından şimdi de 2 kabinli duş üretimi yapıldı. Yapılan duş, deprem bölgesine gönderilmek üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.