Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki meslek lisesinde şıra şenliği düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki meslek lisesinde şıra şenliği düzenlendi.

Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Laboratuvar Hizmetleri Bölümü öğrenci ve öğretmenleri tarafından, 1’inci Şire Şenliği düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen şenlikte, şifa deposu olarak bilinen şıranın yapımı için önemli olan üzüm bağlarını yaşatmak ve yüzyıllardır gelen kerge geleneğini devam ettirmek amaçlandı. Yoğun katılımın olduğu şenlikte; öğretmen ve öğrenciler tarafından ezilerek suyu sıkılan üzümlerden elde edilen şıra, büyük kazanlarda kaynatılarak pekmez ve bulamaç haline getirildi.

Bulamaçların bez örtülere serilmesiyle, yörede bastık olarak bilinen üzüm pestili ile cevizli sucuk yapıldı. Kalan bulamaç ise şenliğe katılan öğrenci, öğretmen ve katılımcılara dağıtıldı. Öğrenciler şenlikte müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Yapılan şenlik hakkında açıklamada bulunan Okul Müdürü Mehmet Sadık Kıran, ”Öğretmen ve öğrencilerimizin böyle bir etkinlik için bir talepleri oldu, biz de olumlu karşıladık. Çünkü Siverek eskiden dört etrafı şire üzümü bağlarıyla kaplı bir şehirdi ama maalesef bu son yıllarda bu bağlarımız azalmaya başladı ve neredeyse yok olmayla karşı karşıya. Biz de bu anlamda farkındalık yapmak ve bu güzel kültürümüzü yaşatmak amacıyla böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Çok güzel bir etkinlik oldu, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Öğrencilerden Tuğba Çiçekli, "Okul olarak 1. Şire Şenliği düzenliyoruz, daha önce de bu gibi etkinlikleri düzenlemiştik. Okul olarak gayet verimli çalışmalara imza atıyoruz, daha önce de mantar yetiştiriciliği ve bunun gibi çalışmalar yapmıştık. Bu sefer de şire etkinliği yaptık, 2 gündür bunun hazırlığını yapıyoruz. Biraz yorucu geçti ama değdiğine inanıyorum” diye konuştu.

Etkinliğe, Siverek Kaymakamı Aziz Gölbaşı, Emniyet Müdürü Özer Bilgehan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, şube müdürleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.