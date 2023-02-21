Çankırı’daki bir meslek lisesinde, çadır kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlar için odun sobası üretiliyor.

Çankırı’daki bir meslek lisesinde, çadır kentlerde yaşayan depremzede vatandaşlar için odun sobası üretiliyor.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma sebep oldu. Deprem bölgelerinde evleri yıkılan ve büyük ölçüde hasar gören vatandaşlar için AFAD tarafından çadır ve konteyner kentler kuruldu. Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyasına Çankırı’dan da büyük destek geldi. Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi alanında görev yapan idareci, öğretmen ve öğrenciler, depremzede vatandaşlar için soba üretimine başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, depremzede vatandaşların ısınma ihtiyacını karşılamak için meslek lisesinde öğretmenler tarafından soba üretimlerinin devam ettiğini söyledi.

"Tır vasıtasıyla hem sobalarımız hem de odunlar bölgeye intikal ettirilecek"

Üretimi tamamlanan odun sobalarını yakın zamanda deprem bölgelerine ulaştıracaklarını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, "Aynı zamanda sobalarla birlikte bölgemizdeki vatandaşlarımızın odunlarını da hazırladık şu an. Bir tır vasıtasıyla hem sobalarımız hem de odunlar bölgeye intikal ettirilecek. Çankırı bölgesinden Adıyaman Besni’ye 3 binin üzerinde farklı kurum ve kuruluşların katkısıyla da soba ve elektrikli süpürge gibi ısınma ihtiyaçlarını karşılayacak malzeme ve materyaller ulaştırıldı" dedi.

"Acılar paylaşıldıkça hafifleyecek"

Meslek lisesi idarecilerine ve öğretmenlerine teşekkür eden Öztürk, "Meslek lisesinde emek veren başta okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz olmak üzere alan şeflerimiz ve alanda görev yapan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize şükranlarımızı ifade ediyoruz. Acılar paylaşıldıkça hafifleyecek, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bunun için ben tüm ülkemize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ailelerimizden can kayıplarımız var. Onlara da başsağlığı diliyorum. Allah bir daha bu memlekete böyle felaketler yaşatmasın diyorum" şeklinde konuştu.

Çankırı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Şayık ise, depremzede vatandaşlar için soba ürettiklerini belirterek, gönüllü öğretmen ve personel ile birlikte çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

"Yoğun bir çalışma dönemine girdik"

Kimya bölümünde de sıvı sabun üretimini başlattıklarını anlatan Şayık, "Yoğun bir çalışma dönemine girdik ve bir hafta içerisinde 100 tane deprem çadırı sobasını imalatını gerçekleştirdik. En kısa sürede Milli Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla da bölgedeki depremzedelerimize ulaştırılmasını sağlayacağız inşallah. Bunun yanında yine elimizden geldiğince kimya teknolojisi alanımızla ilgili olarak da şu an için özellikle ihtiyaç duyulan sıvı sabun imalatını da gerçekleştiriyoruz. Üzerimize düşen hangi görev varsa da elimizden geldiğince yapmaya hazırız. Tekrar Kahramanmaraş ve diğer 10 tane ili etkileyen depremzedelerimize geçmiş olsun diliyoruz. Vefat edenlere başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Geride kalanlara da sabırlar versin diliyoruz" diye konuştu.