Çaycuma Şehit Sacit Olcay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Topraksız Tarım ile yeşil ve kırmızı kıvırcık marul üretimine başladılar. Okul bünyesinde Tarım Alanında öğrenim gören öğrenciler, mevsimlere göre farklı çeşitliklerde sebze üretimi yapıyor.

Çaycuma Şehit Sacit Olcay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Topraksız Tarım ile yeşil ve kırmızı kıvırcık marul üretimine başladılar. Okul bünyesinde Tarım Alanında öğrenim gören öğrenciler, mevsimlere göre farklı çeşitliklerde sebze üretimi yapıyor.

Okulda karnabahar, brokoli, yeşil kıvırcık marul, kırmızı kıvırcık marul, sarımsak üretimi gerçekleştiriliyor. Tarım alanında öğrenim gören öğrencilere topraksız tarım uygulamalarını teknik olarak aktarılırken uygulama imkanı da sunularak yeşil kıvırcık marul, kırmızı kıvırcık marul üretimi topraksız tarım Hidroponik Sistem ile üretilmeye başlandı.

Tarım Alanı Öğretmeni Perihan Yücesoy; “Mevsimlere göre okulumuzun açık tarım uygulama alanlarında, okulumuza ait seralarda öğrencilerimiz çeşitli türlerde sebze üretimi gerçekleştiriyorlar. Yeşil kıvırcık, kırmızı kıvırcık, marul çeşitleri, brokoli, karnabahar ve taş köprü sarımsağı, yazlık üretimde domates, salatalık, biber çeşitleri, patlıcan gibi sebze çeşitleri yetiştiriliyor. Açık alan ve seradan farklı olarak okulumuzda oluşturulan tarım atölyesinde öğrencilerimize topraksız tarımın teknikleri anlatarak marul üretimi yapmaya başladık” diye konuştu.

9. Sınıf Tarım Alanı öğrencisi Medine Akkaş; “Topraksız tarım, sulama kolaylığı sağlar, ekim nöbetine gerek kalmaz, erkenciliği sağlar” diye ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Çaycuma Şehit Sacit Olcay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde topraksız tarım modeli ile üretime başlanması üzerine yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

“Meslek liselerimiz hayatın her alanında olduğu gibi tarım alanında da üretmeye devam ediyorlar. Okulumuz daha önce ‘Ülkem İçin Üreteceğim’ projesi doğrultusunda üretilen tarım ürünlerini ihtiyaç sahibi yöre halkı ile paylaşarak örnek bir sosyal sorumluluğu yerine getirmişlerdi. Şimdi okulumuz yine örnek bir çalışmayı başlatarak topraksız tarım uygulaması ile üretime başladılar. Öğrencilerimiz tarımsal üretimde bu tekniği okulda öğrenirken kendi yaşam çevrelerinde de uygulama şansı bulacaklar. Okulda kurulan tarım uygulama atölyesinde topraksız tarım tekniğinin detaylarını yaparak yaşayarak öğrenen gençlerimiz; genç girişimciler olarak aileleri ile birlikte üretim yapabilecekleri gibi, kendi bölgelerinde bu tekniği kullanarak üretim yapmak isteyen bölge halkına da rehberlik edecek üretime katkı sağlayacaklar. Bölgemizde tek tarım lisesi olan Şehit Sacit Olcay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, üretime katkı sunarken tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine de kaynaklık edecektir. Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki ve teknik eğitime ilişkin ana temalardan birisinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ’Tarım ve İklim Değişikliği’ olarak belirlenmesi, bu alana duyulan ihtiyacın önemini ortaya koymaktadır. Dünya genelinde yaşanan ve Ülkemizde de etkilerini hissettiğimiz küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı çevresel ve ekonomik problemler, buna bağlı olarak artan gıda talebi, iklim değişikliğinin tarımsal üretime olumsuz etkileri değerlendirildiğinde; daha az kaynakla üretim yapılması, gıda talebinin karşılanması ve tarımsal üretimde teknoloji kullanımını ve nitelikli insan kaynağı arayışını beraberinde getirdi. Meslek lisemiz topraksız tarım modeli ile üretim tekniklerini öğrencilerimize yaparak yaşayarak öğretirken; tarımda teknoloji kullanımı, alternatif tarım ve üretim yöntemleri, çevre ve iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerinin azaltılması, tarım-gıda üretim sektöründe nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi gibi birçok kritik alana da hizmet etmektedir. Tarımın geleceğinin gençlerde olduğunu düşündüğümüzde Şehit Sacit Olcay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizden yetişen öğrencilerimiz, her zaman aranan nitelikli insan kaynağı olmaya devam edecektir. Meslek Liselerimiz Memleketimizin gözdesi olmaya, üretmeye devam edecektir.”