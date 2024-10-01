Denizli Ticaret Odası’nın (DTO), İş Geliştirme Uzmanı Psikolog Besim Ogelman tarafından verilen Girişimcilik, Yeni İş Modelleri ve Mesleki Eğitim Semineri büyük ilgi gördü. Katılımcılar, geleceğin iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gereken girişimcilik ve inovasyon becerilerini uygulamalı olarak geliştirme imkânı buldu.

DTO’nun hizmet binasındaki konferans salonunda gerçekleştirilen Girişimcilik, Yeni İş Modelleri ve Mesleki Eğitim Semineri, İş Geliştirme Uzmanı Psikolog Besim Ogelman tarafından verildi ve meslek lisesi öğretmenleri ile DTO’nun üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Ogelman, konuyu interaktif ve uygulamalı işledi. Sık sık sorular yönelttiği katılımcıların seminerin sonunda yönelttikleri sorularını da tek tek ve ayrıntılı yanıtladı.

“Neden böyle bir imkândan faydalanmayalım?”

Konuşmasına, günümüz teknolojisini geldiği en üst nokta olan yapay zekânın ne olup ne olmadığını anlatarak başlayan Ogelman, bu sayede dünyanın çok farklı bir noktaya doğru yol aldığını, bundan sonra dikkat çeken ve başarıya ulaşan bir iş yapmak isteyenlerin, bunu herkesten farklı bir metotla yapmasının daha fazla önem kazandığını vurguladı. Ogelman, “Türkiye, 1994’te ilk kez tanıştığı cep telefonu görüşmesinden bugünkü yeni nesil internetin nimetlerinden yaralandığı bir noktaya ulaştı. Artık hepimiz dijital bir dünyada yaşıyoruz. Neredeyse her şeyin teyit edildiği, arandığı, doğrulandığı global dijital bir veri havuzu var. İnternet ve sosyal medya kullanmayan neredeyse yok gibi. Bu insanoğluna farklı ve yeni bir konfor alanı sundu; insanlar buna alıştılar ve bunu bırakmak, bundan vaz geçmek istemiyorlar. Ne kadar bilirseniz bilin yeni bilgiler edinmek ve işlerinizi hızlandırıp kolaylaştırmak için bu imkândan yaralanmanız gerekiyor. Bunu hem öğrenmek hem de öğretmek zorundasınız. Bundan uzak kalmak gibi bir lüksümüz yok. Çünkü bu müşterilerinizin ya da muhataplarınızın memnuniyeti artıran firmaların, bireylerin rekabet gücünü artıran bir destek. Neden böyle bir imkândan yaralanmayalım? Bugüne kadar yapay zekâ yoktu ve ben 45 bin saat eğitim verdim fakat artık ben de nerdeyse sonsuz derecede büyük diyebileceğimiz diğer bir adıyla big data bilgi tabanından faydalanıyorum. Bu ağ artık inanılmaz bir noktada. Yenilikleri, istatistikleri ve gelişmeleri görüyor ve bunu bizim o an yapamayacağımız kadar hızlı ve doğru bir şekilde analiz ediyor; sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ve yine bizler; sosyal medyamız, maillerimiz ve internet kullanımımızla bunu sürekli besliyoruz. Böyle bir zekâda bir yardımcım varsa neden faydalanmayayım? Bunu ben neden kullanmayayım?” dedi.

Katılımcılar; Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı altında, Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı kapsamındaki etkinlikler arasında yer alan semineri, çok beğendi.

Katılımcılarda endüstri meslek lisesinde 7 yıl görev yaptığını söyleyen Öğretmen Aslıhan İnce, “Denizli Ticaret Odası’nın etkinlikleri çok güzel. Öğrencilerimize de büyük katkısı olacağını düşündüğüm için bu eğitimlerden yararlandım. Denizli Ticaret Odası’na ve eğitmenlerimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok iyi bir organizasyondu, teşekkür ederiz”

Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ali Baran, DTO’nun meslektaşlarına eşsiz bir fırsat sunduğu belirterek DTO Başkanı Uğur Erdoğan ile ekibine teşekkür etti. Baran, “Mesleki teknik eğitim algısının iyileştirilmesi ve güçlenmesi yönünde çok iyi bir organizasyon. Çağımız inovasyon ve otomasyon dönemi. Dolayısıyla bunun anlatılması öğretmenlerin ve idarecilerimizin eğitilmesi çok iyi ve destekleyici. Benzer eğitimleri biz daha önce başkentte de aldık. Şehrimizde de çok faydalı eğitimler aldık. Hızlı değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurmak anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Rehber öğretmenlerimizin de bundan faydalandırılması, öğrencilerimize bu imkânın yansıtılması anlamında daha etkili olacaktır. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Çok verimli geçti”

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Gülay Kaynak Sarıkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Teknolojisi Alan Şefi ve Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Nimet Avcı da “Eğitimlerin tamamına mümkün olduğunca katılmaya çalıştım. Çok verimliydi. Okullarımızda öğrencilerimize de aktardık, aktarıyoruz. Ticaret Odamıza bu anlamda mesleki eğitim verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni eğitimlerle yürüyüşümüze devam edeceğiz”

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, seminerlerini büyük ilgi gördüğünü söyleyerek katılımcılara yoğun ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Erdoğan, “Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğümüzün de iş birliğiyle, kentimizdeki meslek lisesi öğretmenlerimiz de katılım sağladılar; yoğun ilgilerinden dolayı onlara da müteşekkiriz. Mesleki eğitimde yenilikçi yaklaşımların farkındalığının artırılmasını amaçladık. Katılımcılarımıza, geleceğin iş dünyasında başarılı olabilmeleri için gereken girişimcilik ve inovasyon becerilerini geliştirme imkânı sunduk. Proje yönetiminin girişimcilik ve inovasyondaki rolü, tasarım odaklı düşünme ile yeni iş modelleri geliştirme, yapay zekâ ve otomasyonun mesleki eğitime etkisi gibi önemli konular vardı. Katılımcılarımız, yenilikçi düşünme ve yeni iş modelleri geliştirme konularında farkındalık kazandılar. Ayrıca proje tasarımı ve yönetimi becerilerini de uygulamalar yoluyla geliştirme fırsatı buldular. Talep oldukça benzer ve yeni eğitimlerle yolumuza devam edeceğiz. Üyelerimiz ve halkımız bizi takip etmeye devam etsin” dedi.