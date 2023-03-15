Denizli’nin Pamukkale ilçesinde Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, geri dönüşüm otomatı ürettiler. ‘DENATMATİK’ ismi verilen cihazla öğrencilere geri dönüşüm bilinci kazandırmak hedefleniyor.

DENATMATİK geri dönüşüm otomatı pet şişe, cam şişe ve teneke kutu ambalaj atıklarını toplamaya yarıyor. Cihazla toplanan atıkları sensörlerle algılayarak sayan, toplanan atıkların toplam miktarını ekranda gösteren, atıkların kim tarafından atıldığını belirli kodlarla ve kart okuma sistemiyle ekranda gösteren, bu ekran çıktılarını çeşitli alanlarda kullanılabilmesi ile kişilere (öğrencilere) puan veren, geri dönüşüme teşvik eden, geri dönüşüm oranını artıran, dünyanın daha yaşanabilir hale gelmesi için eğitim kurumlarımızda öğrencilerimize geri dönüşüm bilincini aşılayan bir cihaz olması hedefleniyor.

“Türkiye’de okullarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza DENATMATİK cihazımızı üretip gönderebiliriz”

Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek cihazı yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Orhan Abalıoğlu MTAL tarafından üretilen DENATMATİK cihazımız; çevreye duyarlı gençler oluşturmak ve çevre bilincinin kalıcı hale getirmek için üretilmiş bir cihazdır. Cihazımızın kişiselleştirmesi adına üretilen manyetik kartı ile kullanıcıların geri dönüşüme yaptıkları katkı kayıt altına alınıyor. Cihazın kullanım aşamasında okutulan manyetik karttan sonra geri dönüşüm ürünleri olan cam, plastik ve metal atıklar atıldığında cihaz otomatik ayrışım yapıyor ve depoluyor. Böylelikle atıkların doğaya atılmasının önüne geçerek, çevre bilincine katkı sağlıyoruz. Okulumuzun endüstriyel otomasyon alanı öğretmen ve öğrencilerinin birlikte geliştirildi. Bu çalışmada öğrencilerimiz hem öğrendiler hem de ürettiler. Denizli olarak tüm Türkiye’de okullarımız başta olmak üzere tüm kurumlarımıza DENATMATİK cihazımızı üretip gönderebiliriz” dedi.