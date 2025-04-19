Mersin Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Kimya Öğretmeni Aslı Aktaş rehberliğinde yürüttükleri projeyle, 33 dakika içerisinde 11,5 milyar 9 patojen bakteriyi birden %99,99 oranında yok etmeyi başardı. Öğrencilerin başarısı Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarında yapılan testlerle tescillendi.

Proje kapsamında geliştirilen çözüm; toksik olmayan, biyolojik olarak parçalanabilir ve çevre dostu özellikler taşıyor. Üç temel aktif bileşen, bilimsel literatürle desteklenerek seçildi.

Projenin danışmanı Kimya Öğretmeni Aslı Aktaş, "Geniş yüzey alanı sayesinde mikroorganizmaları absorbe ederek ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayan Revize Edilmiş Aktif Karbon, Sitral ve flavonoid bileşikleri ile bakteriyel hücre duvarlarını parçalayıcı etki sunan Turunç Özütü, mentol içeriğiyle zar geçirgenliğini bozarak mikroorganizmanın yaşamsal faaliyetini durduran Nane Özütü’nden oluşan üçlü sinerji, klasik kimyasalların aksine düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir alternatif sundu. Projenin analizleri, Türkiye’nin ilk akreditasyon belgeli mikrobiyoloji analiz laboratuvarı olan Aydın Ticaret Borsası Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. (AYTB) bünyesinde yürütüldü. Burada uluslararası geçerliliği olan ATCC referanslı 9 patojen bakteriyle testler yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 1,15 x 10 kob/ml (toplam 11,5 milyar) bakterinin aşılandığı test ortamında, 33 dakikalık etkileşim sonrası bakteri sayısı yalnızca 224 kob/ml’ye indi. Bu sonuç %99,99’luk etkili bir mikrobiyal eliminasyon anlamına geliyor" dedi.

"AFAD ve Kızılay ile entegre edilebilir bir formülasyon"

Öğrencileri ile birlikte önemli bir başarıya imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden proje danışmanı Aslı Aktaş, "Bu sadece bilimsel bir başarı değil; aynı zamanda afet ve insani yardım süreçlerinde kullanılabilecek yerli bir çözümün prototipidir. AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlarla işbirliği içerisinde bu formülasyonun sahada uygulanabilir hale getirilmesi, toplumsal sağlığa büyük katkı sağlayabilir. Doğal içerikli ve etkili bu karışım, özellikle kriz bölgelerinde güvenli dezenfeksiyon için umut vadetmektedir" diye konuştu.

Okulun müdür yardımcısı Pınar Yaraş ise geleceğin bilim insanlarının yetiştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bu gurur verici başarıda emeği geçen öğrencilerimizi yürekten kutluyor, onları bilimsel bakış açısıyla yetiştiren değerli öğretmenimize teşekkür ediyorum" dedi.

Proje sürecinde görev alan Niran Yücel, Bünyamin Bakırcı ve Hasan Toker’in Proje Danışmanı Aslı Aktaş nezaretinde laboratuvar tekniklerine hâkimiyetlerini geliştirerek; sterilizasyon, karışım optimizasyonu, analiz ve raporlama gibi tüm aşamaları bilimsel disiplinle çalışma yürüttüğünü kaydeden Okul Müdürü Faruk Erol, projenin yalnızca okulu değil, Mersin’i de bilimsel atılımlarla tanıştırdığını vurguladı. Erol, "Akredite laboratuvarlarla yapılan bu tür iş birlikleri, meslek liselerimizin potansiyelini ortaya koyuyor. Bilim sadece üniversite duvarlarında değil, atölyelerde, sınıflarda, laboratuvarlarda da yazılır. Bu öğrencilerimiz, bilimle nasıl üretileceğini gösterdi. Mersin’in bu anlamda öncü bir eğitim üssü haline gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.