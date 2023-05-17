Denizli’de meslek lisesi öğrencileri yılsonu yardım etkinliği düzenleyerek ürünlerini sergiledi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde yer alan Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yardım etkinliği düzenledi. Ürünlerini okul bahçesinde düzenledikleri sergi alanına bırakan öğrencileri velileri ve davetlilerde yalnız bırakmadı. Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından sergileri gezen davetliler, öğrencilerden bilgi alarak keyifli anlar geçirdi. Programın devamında Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencilerinin stajlarında okul öncesi öğrencileriyle hazırladıkları ürünlerden oluşan yıl sonu sergisinin açılışı da gerçekleştirilerek, protokol tarafından gezildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’de okulun pandemide ve deprem zamanında üretimler yaptığını ve güzel işler çıkardığını söyledi.