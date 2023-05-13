Düzce Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencileri; yaklaşan Yüksek Öğretim Kurulu Sınavı (YKS) öncesi motivasyon amaçlı Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ni ziyaret etti

Ziyaret süresince; Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Tosun, Mühendislik Fakültesi hakkında bilgi verdi. Rehber öğretmenlere Düzce Üniversitesi ürünlerinin ve broşürlerinin yer aldığı çantayı hediye eden Tosun, öğrencilerin merak ettiği soruları da yanıtladı.

Düzce Üniversitesi MEKATEK Öğrenci Topluluğu’nun atölyesindeki çalışmaları incelemekle başlayan ziyaret, üniversite adayı öğrencilerin Çevre Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerini ve laboratuvarlarını gezmesi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilmeleri ile devam etti.

Biyomedikal Mühendisliği ile ilgili iş tanımı ve çalışma alanları hakkında da bilgilendirilen öğrenciler, İnşaat mühendisliği bölümüne ait; Zemin Mekaniği, Mekanik, Yapı Malzemeleri ve Beton Laboratuvarını da tanıma fırsatı buldu. Devre Elemanlarını Ölçme ve Haberleşme Laboratuvarıyla ziyaretlerine devam eden öğrencilerin merak ettikleri her türlü soruları yanıtsız bırakılmazken, Elektrik Makinaları Laboratuvarı ile de ziyaret son buldu.

Düzce Üniversitesi yetkililerinin kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgi ve alakalarından dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getiren rehber öğretmen ve öğrenciler, kendilerine bilgi veren görevli öğretim elemanlarına da teşekkür etti.