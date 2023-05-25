Derinkuyu Hakkı Atamulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ni (NEVÜ) ziyaret etti.

Derinkuyu Hakkı Atamulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 11. sınıf öğrencileri, Okul Müdür Yardımcısı Songül Arslanbay ve Rehber Öğretmen Esra Öz eşliğinde NEVÜ’yü ziyaret etti. NEVÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÜKMER) yönetimi ve asistan öğrencileri tarafından karşılanan Derinkuyu Hakkı Atamulu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine, NEVÜ Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu ve Spor Merkezi gezdirildi. Son olarak NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi’nde üniversite tanıtımı çerçevesinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bölüm ve programları, öğrencilere sunduğu imkânlar, eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında sunum yapıldı.