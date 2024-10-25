Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimle üretimi buluşturarak genç zihinlere ustalık katıyor. Okul, öğrencilerini geleceğe hazırlarken lezzet dolu bir başarı hikâyesi yazıyor.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette, geleceğin gıda teknolojisi uzmanları tarafından üretilen erişte ve taze makarnaları inceledi. Ziyarette Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü ve Karesi İlçe Tarım Müdürü Resul Bütün de yer aldı. Ziyaret kapsamında Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı ve Matbaa Teknolojisi Alanı da ziyaret edilerek, yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi alındı.

Lezzet dolu ürünler

“Eğitim yolculuğu, lezzetle buluştuğunda kalpler kazanır.” anlayışıyla hareket eden okul, BALBİST lisansı altında ürettiği yenilikçi ürünlerle sektörde fark oluşturuyor. Öğrencilerin hünerleriyle hazırlanan ballı granola çeşitleri, damaklarda tat bırakırken, okulun vizyonu da geleceğe yönelik umut dolu adımlar atıyor. “Bilgi, lezzetle birleştiğinde değer kazanır.” diyerek, bu eserler gıda sektöründe seçkin raflarda yerlerini buluyor.

Öğretmenlerin rehberliğinde ve BALBİST Lisansı ile üretilen erişteler ve taze makarnalar, okulun Unlu Mamuller Atölyesi’nde hayat buluyor. Üç farklı çeşitte granola, ballı, ballı-tahinli ve tahinli-pekmezli olarak raflarda yerini alırken, lezzet yolculuğuna yeni bir soluk getiriyor. Tanıtım sonrası, bu özel ürünler, gıda sektöründeki seçkin işletmelerde satışa sunularak damaklarda iz bırakmaya hazırlanıyor. Geleceğin lezzet ustaları, “Emeğin ve bilginin birleştiği yerde başarı filizlenir” sözünü hayatlarına işleyerek sektöre güçlü bir giriş yapıyor.

İl Millî Eğitim Müdürü Murat Demir, Balıkesir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yaptığı ziyaret sonrasında şu açıklamalarda bulundu:

“Eğitim ve üretim bir araya geldiğinde, başarı kaçınılmazdır. Genç zihinlerin ustalıkla birleştiği bu ortamda, sadece bilgi değil, aynı zamanda değerli deneyimler de kazanılıyor. Geleceğin lezzet ustaları burada yetişiyor ve bizler onların yolunu aydınlatmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Müdür Murat Demir, bu çalışmaların gençlerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağladığını belirterek, “Eğitim, yalnızca bilginin aktarımı değil, aynı zamanda hayatı şekillendiren bir sanattır” sözleriyle eğitimin önemini bir kez daha vurguladı.