Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, proje etkinliği çerçevesinde bir araya geldikleri anaokulu miniklerine keyifli anlar yaşattı.

Denizli Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, “Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor” projesi çerçevesinde Perihan Kıbrıslıoğlu Anaokulu, Üçler Anaokulu ve 1200 Evler Anaokuluna devam eden miniklerle etkinlikte bir araya geldi.

Proje etkinliğine katılan meslek liseli öğrenciler, anaokuluna devam eden öğrencilerle yapboz ve boyama etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenlerinin rehberliğinde gerçekleşen etkinliklerde okullarının bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi kişilere ve ailelere maddi-manevi yardım ve de destekte bulunmalarını sağlandı. Öğrencilerin bölgelerinde bulunan anaokullarını destekleyip gözeterek, toplum hizmeti değerlendirilebilecek bilgilendirme ve çalışmalar yapılarak hoşgörülü, saygı ve sevgi dolu, meslek ve sanata duyarlı, başarılı bireyler olarak yetişmeleri hedeflendi.

Ayrıca Necla-Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan beden eğitimi ve müzik öğretmenleri de aynı anaokullarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Anaokullarında yapılan ritim etkinliği ile çocukların ritmik sayma duyusunu geliştirerek duydukları müzikle uyumlu vuruşlar sergilemeleri sağlandı. Beden perküsyon eğitimi ile de müziğe vücudu kullanarak eşlik etme, birlikte uyumlu çalışma, sağ, sol, çapraz gibi yön duygularını geliştirme ve en önemlisi yapılan işle mutlu olmayı öğretti.

Beden eğitimi öğretmenleri de anaokulu öğrencileri ile öğrencilerin fiziksel gelişimine katkı sağlamak, dikkat, reaksiyon, odaklanma, sürat, kuvvet becerilerini geliştirmek ve zihin kas koordinasyonun arttırmaya yönelik sportif eğitsel oyunlar oynadı. Minikler grup ve bireysel şekilde hazırlanan istasyon parkurunu başarıyla tamamladı. Oyunlar sonunda kazanan kaybeden olmadığı, burada önemli olanın keyifli vakit geçirmek olduğu vurgulanarak fair-play ve centilmenlik kavramları işlendi.