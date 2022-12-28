Şırnak’ta Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günde 5 bin ekmek üretecek. Üretilecek ekmekle pansiyon ve yurtların ekmek ihtiyacı karşılanacak.

Şırnak’ta Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırında uygulamalı eğitim alan öğrenciler, günde 5 bin ekmek üretecek. Üretilecek ekmekle pansiyon ve yurtların ekmek ihtiyacı karşılanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ildeki 100 meslek lisesine “fırın atölyesi” kazandırılmasına yönelik protokol çerçevesinde Şırnak’taki Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan fırında da ekmek üretilecek. Günlük 5 bin ekmek üretim kapasiteli atölyenin açılışını Vali Osman Bilgin ve İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik yaptı. Açılışta konuşan Vali Bilgin, her alanda yaşanan ara eleman sorununun ortadan kaldırılmasının hedeflendiğini ve açılan atölyede ilk aşamada günde 5 bin, daha sonra 10 bin ekmek üretimi yapılacağını ifade etti. Taşımalı eğitimdeki öğrencilerin ekmek ihtiyacını da karşıladıklarını belirten Vali Bilgin, "Ama ilimizde olmayan ve belediyemizde de yapacağımız bir protokolle Halk Ekmek ihtiyacını da giderecek ve vatandaşlarımızın kaliteyi daha uygun fiyata alabilecekleri bir üretim modeli ortaya koyuyoruz. Burada her tarafta kazanıyoruz. Burada 30’a yakın kız öğrencimiz var, onlar kazanacaklar. Hem kız öğrencilerimiz üretim yapıyorlar hem ürettikleriyle beraber okulda para kazanıyorlar. Hem ürettiklerini vatandaşlarımıza uygun satış noktalarında uygun fiyatlara satış yaparak vatandaşlarımızın kaliteyi ucuza almasını sağlıyorlar. Aynı zamanda 22 bin taşımalı öğrencimizin ekmek ihtiyacını da gidermiş oluyoruz. Bu önemli bir modeldir” dedi.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Mirza Tetik ise, “22 bin taşımalı öğrencimiz var. Bunların ekmeklerini karşılıyoruz. 6 Şubat’ta tüm okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek verilecek ve bunların bütün ekmekleri buradan karşılanacak. Şehir genelinde iki satış noktası oluşturacağız” diye konuştu.

Berfin Özcan adlı öğrenci, “Okulumuz çok güzel faaliyetlerde bulunuyor. Okulumuzda mutfak bölümünde güzel yemekler yapıyoruz. Fırın atölyemiz de yeni faaliyete girdi. Burada da ekmek yapıyoruz. Ürettiğimiz ekmekleri kentte de satışa sunacağız. Burada hem meslek öğreniyoruz hem de buranın döner sermayesinden kazanç elde ediyoruz” dedi.

Okulda üretilecek ekmekle ildeki pansiyon ve yurtların ekmek ihtiyacı karşılanacak.