Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Erzurum Müdürlüğü ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan bilgilendirme toplantılarında Erzurum’da eğitim veren Meslek Lisesi öğrencilerine destekler hususunda bilgi veriliyor. Meslek Liselerine Yönelik Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen organizasyon ile “Meslek Lisesi Öğrencilerinde Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması" amaçlanıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Erzurum Müdürlüğü ve Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yapılan bilgilendirme toplantılarında Erzurum’da eğitim veren Meslek Lisesi öğrencilerine destekler hususunda bilgi veriliyor. Meslek Liselerine Yönelik Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen organizasyon ile “Meslek Lisesi Öğrencilerinde Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması" amaçlanıyor.

Öğrenciler, toplantılarda Erzurum Müdürlüğünde görev yapan KOBİ Uzmanları tarafından destekler, proje hazırlama formatı ve iş fikirleri ile ilgili bilgilendiriliyor. Program ile mezuniyet sonrası imalata yönelik işyeri açmayı planlayan gençlere ilk ağızdan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı destekleri anlatılarak bu desteklerden en iyi şekilde istifade etmeleri amaçlanıyor. 2018 yılından itibaren ağırlıklı imalat sanayini destekleyen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bu etkinliği tamamlayarak işyerini açan girişimcilere teknoloji düzeylerine göre 365 bin TL’ye kadar destek veriyor. İmalat dışında işletmesini hizmet sektöründe kuracak olan girişimcilere ise 65 bin TL’ye kadar destek verilebiliyor.