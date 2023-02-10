Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye yardım seferberliği sürüyor. Bahçelievler’de bulunan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Pazarcık’ta bulunan depremzedelere battaniye, şal, panço gibi kışlık ürünler üretiyorlar.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından bölgeye yardım seferberliği sürüyor. Bahçelievler’de bulunan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Pazarcık’ta bulunan depremzedelere battaniye, şal, panço gibi kışlık ürünler üretiyorlar.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği devam ediyor. Bahçelievler’de bulunan Siyavuşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, depremzedelere battaniye, şal, panço gibi kışlık ürünler üretiyor. Okulda 30 kişilik ekip ile depremzedeler için günde yaklaşık 1000 ürün üretiliyor.

“Bizler talebe göre üretim yapıyoruz”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki depremzedeler için kışlık ürünler ürettiklerini dile getiren moda tasarımı öğretmeni Serpil Çebişoğlu, “Depremzedeler için farklı dal öğretmenler ve öğrencileri olarak bir araya geldik. Okulumuz Bahçelievler’de bulunuyor. Ayrıca okulumuz Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi ile kardeş ilçe oldu. Bütün enerjimizi oradaki vatandaşlara yöneltmiş durumdayız. Depremin ilk günü itibariyle sabah saat 8’de okulda toplanıyoruz ve çalışmalara başlıyoruz. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız. Burada battaniye, şal, atkı, bere gibi soğuktan koruyacak ürünler üretiyoruz. Bizler talebe göre üretim yapıyoruz, günde 30 kişi çalışıyoruz. Günde yaklaşık 1000 tane üretim yapıyoruz” dedi.

“Isınmaları için elimizden geleni yapıyoruz”

Yaşanan deprem felaketi sonrasında depremzedeler için battaniye ve şal gibi sıcak tutacak ürünler ürettiklerini belirten 11’inci sınıf moda tasarımı öğrencisi Halime Durak, “Deprem çok acı. Bizim buradan canımız parçalanıyor, kendimizi onların yerlerine koyuyoruz. Okulumuzda battaniye, eşofman takımı ve pançolar yapıyoruz. Isınmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Yaklaşık 3-4 gündür buradayız. Sabahtan akşama kadar burada çalışıyoruz. Günlük 20-30 tane arasında üretim yapıyorum” şeklinde konuştu.