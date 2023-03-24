Bingöl’de bir meslek lisesindeki öğretmen ve öğrenciler, kentteki evlerde deprem sırasında düşmesi muhtemel dolap, vestiyer gibi ağır eşyaları gönüllü olarak ücretsiz şekilde sabitliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından deprem kuşağı Bingöl’de çeşitli tedbirler alınmaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, deprem tedbirleri çerçevesinde hayata geçirdikleri projeyle ailelerin talepleri doğrultusunda evlere giderek, ücretsiz ve gönüllü bir şekilde dolap, vestiyer gibi ağır eşyaları sabitliyor. Deprem sırasında birçok yaralanmanın veya can kaybının ağır eşyaların düşmesi sonucu meydana gelmesi nedeniyle bu farkındalık çalışmasıyla muhtemel bir depremde yaralanmaların en aza düşürülmesi hedefleniyor.

Hayata geçirdikleri projeye Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının (BİNTSO) malzeme desteği verdiğini aktaran Şehit Zafer Kurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Sözer, ’’Yakın zamanda ülkemizde çok büyük bir doğal afet yaşadık, deprem yaşadık. Birçok ilimizi de etkiledi. Çok ciddi anlamda can kayıpları ve yaralanmalar oldu. Bizler de okul olarak sorumluluk bilinciyle doğal afete karşı tedbirli olmak amacıyla bir proje başlattık. Bu projeyle beraber evlerimizde sabitlenmesi gereken tüm eşyaları sabitleyeceğiz, düşme riski olan vestiyer, dolapların sabitleme işini yapacağız. Bu projede malzeme desteğini Ticaret ve Sanayi Odası verdi. Bunun yanı sıra yine AFAD gönüllülerimiz bizimle beraber. Deprem bilinci geliştirme sürecinde etkin olarak rol oynuyorlar. Bu işlemi de tamamen ücretsiz yapıyoruz. İlimiz deprem bölgesi olması sebebiyle depreme hazır bir şekilde sürece katkı vereceğiz ve dediğim gibi ücretsiz bir şekilde bu faaliyetleri yürüteceğiz’’ dedi.

AFAD gönüllülerinin kendilerini bilgilendirdiğini, meslek lisesi ekiplerinin de eşyaları ücretsiz şekilde sabitlediğini aktaran ev sahibi Ömer Halimoğlu, önemli bir çalışma olduğunu kaydetti. Halimoğlu, ’’Bugün AFAD ve teknik lisesinden öğrenciler evimize geldi. Evimizde bulunan ve sabit olmayan eşyaları sabitlediler. AFAD ise depremde çantada bulunması gerekenler konusunda bizleri bilgilendirdiler. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Deprem döneminde eşyalara bağlı yaralanmalar çok oluyor. Depremden de ziyade düşen ağır eşyalardan dolayı ölümler çok oluyor. Bu konuda diğer ailelere de bu projeyi tavsiye ediyoruz’’ diye konuştu.