Afyonkarahisar Sandıklı Hisar Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Sandıklı Meslek Yüksek Okulu Yunus Emre Kampüsün’de Çevre Haftası çerçevesinde çiçek dikti.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksekokulu ile Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Çevre haftası etkinlikleri çerçevesinde Yunus Emre Kampüsü bahçesinde çiçek dikim etkinliği ile bir araya geldi. Sandıklı Meslek Yüksekokul Müdür Yardımcısı ve Seracılık Programı öğretmeni Dr. Öğr. Üyesi Rabia Ersan, Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine doğa bilincini aşılamak ve toplumsal duyarlılık oluşturmak amacıyla çiçekler ve çevre hakkında bilgiler verdi. Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Tarım İlçe Müdürlüğü, Sandıklı Orman Fidanlık Şefliği’nden tedarik edilen menekşe, lavanta, biberiye ve ada çay fideleri Öğrenci ve öğretmenlerle birlikte toprakla buluşturularak kampüs alanı yeşillendirildi.