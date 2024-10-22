Sakarya’da Arifiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri içme suyu arıtma ve yenilenebilir enerji tesislerini ziyaret etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yenilenebilir enerji yatırımları ve arıtma tesisleri ile öğrencilerin çevreci projelerle tanışmasını sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda tıp fakültesi öğrencilerini, öncesinde ise yurtdışından gelen eğitimcileri ağırlayan tesisler bu hafta ise Arifiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini misafir etti. Teknik gezi çerçevesinde Hızırilyas İçme Suyu Arıtma, ADASU HES ve GES tesislerini ziyaret eden öğrencilere içme suyunun arıtılması ile yenilenebilir enerji üretmenin aşamaları uygulamalı olarak gösterildi. Ders çerçevesinde düzenlenen gezide öğrenciler ise merak ettiklerini alanında uzman personellere sordu. Gezi sonunda ise katılımcılar, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin eğitime verdiği değer ve destekten dolayı teşekkür etti.