Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği 2. Başkanı Sinan Durdu, Erdemir’in saat ücretli işçi alımı kararının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, işe alımlarda Kdz. Ereğli ve Alaplı için en az 5 yıl ikamet şartı aranması gerektiğini söyledi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.’nin dün yazılı bir açıklama yaparak saat ücretli işçi yapacağını açıklamasının ardından başvurular bugün sabahtan itibaren alınmaya başlandı. Çok sayıda meslek lisesi mezunu sabahın erken saatlerinde başvuruların alındığı Erdemir Spor Salonu önüne gelerek sıranın kendisine gelmesini bekledi.

Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Derneği 2. Başkanı Sinan Durdu’da başvuruların alındığı spor salonu önüne giderek buradaki gençlerle görüştü. Durdu burada gazetecilere yaptığı açıklamada işe alımlarda Kdz. Ereğli ve Alaplı için 5 yıl ikamet şartı ve yaş sınırının da 30’a çıkarılmasını istedi. Durdu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Erdemir’in işçi alımı ile ilgili burada arkadaşları görüyorsunuz sanat okulu mezunları derneği başkan yardımcısı olarak 1 yıllık dernek faaliyetimizin sonucunda meyvelerini görüyorsunuz. Erdemir ile ilgili okulumuzun ortak çalışması sanat okulu mezunlarının buraya işe alımı noktasında en az bölgemizde 5 yıl oturma şartı aranmasını istiyoruz, yaş sınırının 25’ten 30 yaşa çıkmasını istiyoruz. Biliyorsunuz, Endüstri Meslek Lisesi memleket meselesi. Arkadaşları görüyorsunuz sabah saat 2’de 3’te buraya sıraya geldiler. İnşallah işleri olur, bölgemize faydalı oluruz. Endüstri Meslek Lisesi memleket meselesi diyoruz. Bölgemizde okulumuzdan yetişen birçok arkadaşımız devletin bütün kurumlarında varlar. Bizde gençlerimize sahip çıkacağız. Yaş sınırının özellikle 30’a çıkmasını istiyoruz, bu konuda da inşallah genel müdürümüz ve devletimiz bu konuya eğilir. Özellikle bölgemizde oturma şartı istiyoruz, Ereğlili gençlerimizin çalışmasını istiyoruz.”

Erdemir’den saat ücretli işçi alımına ilişkin dün yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti: “2023 yılında saat ücretli toplu işe alımları için başvuru süreci 25 Nisan Salı günü başlayacak. Başvurular iki hafta boyunca 25 Nisan - 05 Mayıs tarihleri ve 08:00 - 16:00 saatleri arasında hafta içi her gün (1 Mayıs resmî tatili hariç) Erdemir Spor Salonu’ndan yapılabilecek. Başvuracak adaylarda, meslek liselerinin Elektrik/Elektronik, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden ve/veya meslek yüksekokullarının Elektrik-Elektronik / Enerji, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Metalürji Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisinin İş Makineleri bölümlerinden mezuniyet şartı arıyor. Adayların ilan tarihi itibariyle 18 - 25 yaş aralığında (25.04.1998 ve sonrası, 24.04.2005 ve öncesi doğmuş) olmaları gerekiyor. Ayrıca tercihen askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık muayenesinde çok tehlikeli iş sınıflarında çalışabilmeye uygunluk ve görevlerini yapmaya engel olabilecek herhangi bir bedensel veya ruhsal rahatsızlığın bulunmaması şartı aranıyor. Adayların kimlik belgeleri ile yapacakları fiziksel başvuruların yanı sıra eş ve kardeşler dahil birinci derece yakınlarının nüfus kayıt örneğiyle birlikte yapacağı başvurular da geçerli sayılacak. Fiziksel başvuru esnasında adaylara verilecek link üzerinden başvuru süreci online devam edecek, uygulanacak sınav ve değerlendirmelerde başarılı olan adaylar arasından işe alımlar yapılacak.”