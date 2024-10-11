İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD) iş birliğiyle düzenlenen "2. Meslek Lisesi Gelecek Vizyonu ve İş Hayatına Hazırlama Toplantısı" başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Toplantıya Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Baykan ve Meclis Üyesi Buse Tellioğlu Altındiş katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Rahmi Kula, meslek liselerinin önemine vurgu yaptı. Kula, "Meslek liseleri, gençlerimizin iş hayatına hazırlanmalarında kritik bir rol oynuyor. Bugünün öğrenci ve gençleri, yarının iş gücünü oluşturacak. Onların yeteneklerini geliştirmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim almalarını sağlamak, toplumumuzun kalkınması için hayati bir öneme sahip," dedi.

Ayrıca, Kula, toplantının amacı olan iş dünyası ile eğitim sektörü arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "İşverenler olarak, meslek liselerinden mezun olan gençlerin ihtiyaç duyduğu becerileri anlamalı ve bu doğrultuda onlara fırsatlar sunmalıyız. Eğitim kurumlarımızın bizlerle iş birliği yaparak, sektörel ihtiyaçlara uygun programlar geliştirmeleri gerektiğini düşünüyorum," şeklinde konuştu.

Başkan Kula, gençlerin iş hayatına atılmalarında karşılaştıkları zorluklara da değinerek, "Kendilerine güvenen, donanımlı ve yenilikçi bireyler yetiştirmek, yalnızca eğitimcilerin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bizler, iş dünyası olarak, gençlerimizi desteklemek ve onlara rehberlik etmek için buradayız," ifadelerini kullandı.

Toplantıda, iş hayatında başarılı olmanın yolları ve meslek liselerinin sağladığı avantajlar üzerine çeşitli görüş alışverişinde bulunuldu. Eğitim ve iş dünyası temsilcileri, gençlerin geleceğine yön vermek amacıyla iş birliği yapma konusunda kararlılıklarını dile getirdiler.