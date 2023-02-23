Denizli’de bulunan meslek liselileri, deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler için atölyelerinde soba ve hijyen maddesi üretti.

Denizli’de bulunan meslek liselileri, deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler için atölyelerinde soba ve hijyen maddesi üretti.

Asrın afeti depremden etkilenen 11 kente, Denizli Valiliği ve AFAD koordinesinde Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ilk günden itibaren desteklerini sürdürüyor. İlk etapta depremzedelerin ve depremzedelerimize yardım için giden kurtarma ekiplerinin yemek ihtiyacını karşılamak adına sahra mutfağını gönderen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, faaliyetlerine devam eden mutfağın ihtiyaç duyduğu tüp, su, ekmek ve gıda maddelerini ilk günden itibaren aralıksız takviye ediyor. Şimdi de deprem bölgesine meslek liselerinin ürettikleri sobaları ve hijyen malzemelerini gönderiyor.

Meslek liselileri depremzede için kolları sıvadı

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "Arama kurtarma, enkaz kaldırma ve çadır kurulum çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiği deprem bölgesinde kurulan çadır ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi veren depremzedeler için meslek liselerimiz atölyelerinde soba ve hijyen malzemelerinin üretimi için kollarını sıvadı. 11 Şubat Cumartesi günü Orhan Abalıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) üretimi tamamlanan 144 adet çadır dışı varil sobası aynı günün akşamı deprem bölgesine gönderildi. Gülay Kaynak Sarıkaya MTAL’de üretilen, 800 litre kolonya ve 100 litre sıvı sabun da, sahra mutfağımızın ihtiyaç duyduğu su ve gıda maddeleri ile birlikte Hatay/Hassa da bulunan sahra mutfağımıza gönderildi. Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de okul müdürümüz koordinesinde, okulumuz atölyelerinde 54 adet kapalı mekânlar için soba, 17 adet açık alan için soba üretilerek, Hatay/Antakya AFAD Koordinasyon Merkezine gönderildi” dedi.