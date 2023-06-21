Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde Muğla’da meslek liseli öğrencilerin ürettikleri çileklerin hasadı gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım Ve Orman Bakanlığı iş birliğinde öğrenci ve öğretmenlerin tarımsal yeterliliklerinin arttırılması, tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında 1 Haziran 2022 tarihinde imzalanan ‘Tarım Alanı Bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Ortak Yönetim Modeli Protokolü’ ile meslek liseleri tarım alanında desteklenmeye, güçlendiriliyor. Protokol çerçevesinde, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine 15 bin çilek hibe edildi. Çilek üretimi için ayrılan 4 dönümlük açık tarım arazisinde teknik alt yapı çalışmalarının ardından fideler toprakla buluşturuldu. Çileklerin günlük takibi, mahsulün hastalıklardan korunması, gübreleme çalışmaları, alan öğretmenlerinin gözetimi ve denetiminde öğrenciler tarafından yapıldı.

Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım arazisinde meslek liseli öğrenciler tarafından üretilen çileklerin hasadı yapıldı.

Köyceğiz Şehit Seyhan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarım sınıfı öğrencileri tarafından okula ait 6 dekarlık alanda tarımsal faaliyet yürütüldü. Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimde 15 bin çilek, 4 bine yakın adaçayı ve Bin 800 kekik fidesi öğrenciler tarafından toprakla buluşturuldu. Çalışmaların her aşamasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik elemanlarının desteğiyle 25 öğrenci hem öğrendi, hem de üretime geçti.

İlk çilek hasadı gerçekleştirilirken, 5 yıl sürecek olan protokol çerçevesinde her türlü eğitim ve destek Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafında verilecek.

Hasadı yapılan alanda, Muğla İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ferman Akbulut, Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammed Sevinç, Köyceğiz İlçe Müdürü Kerem Karahan incelemelerde bulundular.