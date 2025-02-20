Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, teorik ve pratik eğitimlerle tarım uygulamalarını öğrenerek geleceğe hazırlanıyor. Okul serasında sebze üretimi gerçekleştiren öğrenciler, açık arazide de tarımsal faaliyetlerde bulunarak mesleki becerilerini geliştiriyor.

Kaymakam Halil Dalak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde toprağı işleme, tohum ekimi, ürün yetiştirme ve hasat süreçlerini uygulamalı olarak öğreniyor. Okulun serasında marul, domates, biber ve salatalık gibi sebzeler yetiştiren öğrenciler, ayrıca açık arazide de buğday ekimi gerçekleştirerek tarımsal üretim konusunda kapsamlı bir eğitim alıyor.

Kaymakam Halil Dalak, öğrencilerin bu deneyimi kazanmasının önemine vurgu yaparak, "Gençlerimizin tarımla iç içe olmaları ve üretim süreçlerini birebir deneyimlemeleri, gelecekteki meslek hayatlarında büyük avantaj sağlayacaktır. Tarım, ülkemiz için stratejik bir alan ve bu alanda yetişen nitelikli bireyler büyük katkılar sunacaktır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ise yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizin serada ve açık arazide yaptığı çalışmalar, onların tarım sektörüne bilinçli bireyler olarak kazandırılmasını sağlıyor. Burada yetiştirilen ürünlerin bir kısmı okul yemekhanesinde değerlendirilirken, bir kısmı da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Amacımız, öğrencilerimizi sadece mesleki anlamda değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle de yetiştirmek." şeklinde konuştu.

Sarıgöl’deki meslek lisesi öğrencileri, bu tür tarımsal eğitimlerle hem kendilerini geliştiriyor hem de bölge tarımına katkı sağlıyor. Yetkililer, önümüzdeki yıllarda tarımsal üretim alanlarının genişletilerek daha fazla öğrencinin bu eğitimlerden faydalanmasını hedeflediklerini belirtti.