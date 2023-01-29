Karabük’te meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidip elektronik eşyalar ile elektrik tesisatlarının bakım ve onarımlarını yapıyor.

Karabük’te meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gidip elektronik eşyalar ile elektrik tesisatlarının bakım ve onarımlarını yapıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Meslek Lisesi Öğrencileri Hayata Dokunuyor’ projesi çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine giderek elektronik eşyalar ile elektrik tesisatlarının bakım ve onarımlarını yapıyor. Öğrenciler bu proje sayesinde okulda öğrendikleri bilgileri gittikleri evlerde pratik hale getirerek el becerilerini geliştirme imkanı yakalıyorlar.

Öte yandan proje ile öğrencilerin sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmeleri, ihtiyaç sahiplerine yardım etme, yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmeleri, hoşgörülü, saygı ve sevgi, meslek ve sanata duyarlı, başarılı kişiler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Meslek lisesi 12. Sınıf öğrencisi olan Abdullah Eliyi, proje çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerin elektrik arızalarını onarmakla görevli olduklarını belirtti. Yusuf Efe Başören de, proje sayesinde okulda öğrendikleri bilgileri gittikleri evlerde pratik hale getirdiklerini söyledi.