Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, afet bölgesinde ki çocuklara ve anaokulu öğrencilerine oyuncak üretmek için kolları sıvadı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke çapında yardım faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede okullardan da deprem bölgelerinde kullanılmak üretim yapılmaya başlandı. Depremin ilk günlerinden itibaren çeşitli malzemeler üreterek bölgeye ulaştıran Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, bu kez de çocuklara depremi unutturmak adına oyuncak üretimine başladı. Lisenin mobilya bölümü öğrencileri, derslerden arta kalan vakitlerinde öğretmenleri gözetiminde gönüllü olarak yaptıkları oyuncak üretiminde tek gayeleri minik depremzedelerin yüzünü güldürmek.

“Acıyı hafifletmek adına deprem bölgesinde ki anaokullarına göndereceğiz”

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Güler, depremden etkilenen çocuklara moral olmak ve yaşadıkları felaketi az da olsa unutturmak adına böyle bir üretime başladıklarını belirterek, “Ülkemizde yaşanan büyük felaketten sonra Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak orada ki çocuklarımız için ne yapabiliriz düşüncesiyle özellikle depremden en çok etkilenen çocukları sevindirmek adına mobilya alanımızda öğretmen ve öğrencilerimizin gayretiyle orada ki öğrencilerimizin kullanması için oyuncak üretimi yaptık. Bundan sonra en azından acıyı hafifletmek adına o bölgede ki anaokullarına göndererek kullanımlarına sunmayı düşünüyoruz. Oyuncak yapımında, mobilya alanımızda 20-25 öğrencimiz ve 5-6 gönüllü öğretmenlerimizin katkısıyla 15-20 çeşit üretim yaptık” dedi.

“Biz yaparken mutlu oluyoruz, depremzede kardeşlerimizi de mutlu etmek istiyoruz”

Lisenin 11’nci sınıf öğrencileri çocukları sevindirmek adına keyif alarak üretim yaptıklarını ifade ederek, “Öğretmenlerimizle beraber boş kaldığımız vakitlerde depremzede kardeşlerimiz için böyle oyuncak figürleri tasarlıyoruz. Hayvan figürleri tasarlıyoruz. Şuanda da kuş figürü yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Biz yaparken mutlu oluyoruz. Depremzede kardeşlerimizi de mutlu etmek istiyoruz. Bir nebze de olsa orada deprem olduğunu unutturmak istiyoruz” ifadelerini kullandılar.