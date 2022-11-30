Karabük’te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle atık demir malzemelerinden ürettikleri ürünleri satarak okulun döner sermayesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Karabük’te Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin desteğiyle atık demir malzemelerinden ürettikleri ürünleri satarak okulun döner sermayesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojileri Bölümü öğretmenleri, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için atık halde bulunan demir parçalarını sanata dönüştürüyor.

Eğitim çerçevesinde yapılan kaynak ve kesim sırasında atık hale gelen demir parçalarını geri dönüşüme kazandıran öğrenciler fotoğraf makinesi, bisiklet, insan, kepçe gibi süs eşyaları ortaya çıkardı.

İnternet üzerinden ve sergilerde satılması planlanan ürünlerle öğrenciler okula gelir sağlamayı hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Metal Teknolojileri Alan Şefi Gürbüz Özkan, bölümlerinde aktif olarak eğitim öğretim gören öğrenci sayısının 170 civarında olduğunu belirtti.

Özkan, atık ve geri dönüşüm malzemelerinden öğrencilerin el becerilerini artırmak için bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Özkan atık malzemelerden yapılan ürünleri döner sermaye işletmesinde satışa hazır hale getirdiklerini ifade ederek, “Elimizde bitmiş olan bazı ürünler var. Genellikle aldığımız malzemelerden temel eğitim amaçlı öğrencilerimize kaynak eğitimi yaptırıyoruz. Daha sonra bu kaynak eğitiminden artan malzemeleri de kullanıyoruz. Bu şekilde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte çalışıyoruz ve üretim katkıda bulunuyoruz” dedi.

Üretilen ürünleri internet sitesi üzerinde oluşturulacak olan hesaptan ve yılda iki defa Kent Meydanında yapılan sergide satışa sunacaklarını söyleyen Özkan, geri dönüşüme katkı fikrini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sıfır Atık Projesinden aldıklarını aktardı.

Atık malzemelerden birçok şey öğrendiklerini belirten 11. Sınıf öğrencisi Emrecan Çetinkaya, bu sayede el becerilerini de geliştirdiklerini kaydetti.