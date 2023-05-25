Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları bölümü öğrencileri çorap, ip ve düğme kullanılarak yapılan bebekler depremzede çocuklara hediye edildi.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi El Sanatları bölümü öğretmenleri ‘İyilikte Yarışıyor Projesi’ çerçevesinde öğrencileriyle birlikte çorap, ip ve düğmeden ürettikleri bebekleri depremzede çocuklara hediye ettiler.

Okulun El Sanatları Öğretmenleri Serap Özdemir, Sultan Eldemir ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nezire Orhanlı’nın girişimleri ile öğrenciler çoraptan, iplerden ve düğmelerden yaptıkları bebekleri şekerlerle birlikte ambalajladı. Bebekler daha sonra Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tınaztepe Yurt Müdürlüğü’nde barınan depremzede çocuklara öğretmenler tarafından dağıtıldı. Bebekleri alan çocuklar, poşetleri açarak önce şekerleri yedi daha sonra da bebeklerle oynadı.

Çocuklar ise kendilerine hediye getiren El Sanatları Öğretmeni Sultan Eldemir’e sarılarak teşekkür etti.

Öğretmenler ve öğrenciler ise başta Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu olmak üzere kurum personeline ve yurt müdürlüğü personeline teşekkür etti.